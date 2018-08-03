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Только в STREET BEAT: ASICS Tiger GEL-LYTE Soft Lavender/Lilac Hint

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  • 03 Августа 201811:11
Сюжеты: STREET BEAT

 

На этой неделе в сети кроссовок и кед STREET BEAT появилась модель Gel-Lyte японского бренда ASICS Tiger в новой расцветке. Эта пара кроссовок эксклюзивно представлена только в STREET BEAT.

 

Модель выполнена из высококачественной кожи с замшевыми вставками. Нос кроссовок покрыт декративными “чашуйками”. Резиновая подошва оснащена надежной и проверенной технологией Gel и гарантирует отличную амортизацию. Расцветка – сочетание актуальных цветов этого сезона: лилового, бежевого, пыльно-розового и бургунди.

 

Кроссовки ASICS Tiger GEL-LYTE Soft Lavender/Lilac Hint можно приобрести онлайн и в магазинах сети STREET BEAT. Размеры 5,5-9 US, стоимость – 7 790 рублей.

 
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