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Артем Кузелев

Том Браун объединит мужской и женский показы

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  • 19 Ноября 201919:48
Сюжеты: Thom Browne

Американская марка Thom Browne впервые совместит дефиле.

В новом формате бренд выступит в рамках предстоящей Недели моды в Париже сезона осень-зима 2020/21. Состоится объединенное шоу 1 марта. О том, почему он решил совместить показы, Том Браун сказал, что выбор продиктован исключительно креативными соображениями, а не по причинам финансового характера.

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