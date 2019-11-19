Том Браун объединит мужской и женский показы

Американская марка Thom Browne впервые совместит дефиле.

В новом формате бренд выступит в рамках предстоящей Недели моды в Париже сезона осень-зима 2020/21. Состоится объединенное шоу 1 марта. О том, почему он решил совместить показы, Том Браун сказал, что выбор продиктован исключительно креативными соображениями, а не по причинам финансового характера.