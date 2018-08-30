Том Браун приглашает в поход!

Американская марка Thom Browne представила набор из спального мешка и мобильной раскладушки.

Для тех, кто помнит один из последних показов Thom Browne, новинка окажется уже знакомой. Именно на этих раскладушка и в этих спальниках предстали манекенщики перед гостями шоу. Теперь эксклюзивный и очень стильный набор доступен для каждого, кто готов расстаться с 5 000 долларов. Продается все в онлайн-магазине марки Тома Брауна.