Том Форд дебютирует с мужской коллекцией в Нью-Йорке

Представители дизайнера сообщили, что презентация новой коллекции пройдет в рамках мужской части нью-йоркской Недели моды.

Через две недели, 6 февраля в Нью-Йорке состоится презентация новой коллекции мужской линии Тома Форда. Показ пройдет в историческом здании Военного арсенала на пересечении Пятой авеню и 64-й улицы, где полгода назад Форд уже представлял женскую коллекцию. Шоу станет частью мужских дней Недели моды в Нью-Йорке.