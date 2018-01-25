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Артем Кузелев

Том Форд дебютирует с мужской коллекцией в Нью-Йорке

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  • 25 Января 201812:07
Сюжеты: Tom Ford

Представители дизайнера сообщили, что презентация новой коллекции пройдет в рамках мужской части нью-йоркской Недели моды.

Через две недели, 6 февраля в Нью-Йорке состоится презентация новой коллекции мужской линии Тома Форда. Показ пройдет в историческом здании Военного арсенала на пересечении Пятой авеню и 64-й улицы, где полгода назад Форд уже представлял женскую коллекцию. Шоу станет частью мужских дней Недели моды в Нью-Йорке.

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