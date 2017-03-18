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Артем Кузелев

Том Форд откажется от модели «смотри – покупай»

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  • 18 Марта 201715:37
Сюжеты: Tom Ford

Американский дизайнер сообщил, что решил отказаться от маркетинговой стратегии «смотри – покупай» и намерен вернуться в расписание Недели моды в Нью-Йорке.

На днях Том Форд официально подтвердил свое решение отказаться от модели «смотри – покупай», которую он выбрал для своей марки в феврале прошлого года. Кроме того, американский дизайнер подтвердил, что вернется в расписание показов New York Fashion Week уже в этом году. Таким образом, получается, что в сентябре мы сможем увидеть не осенне-зимнюю коллекцию марки Tom Ford, а образы сезона весна-лето 2018. В качестве причины такого решения дизайнер назвал падение роста продаж.

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