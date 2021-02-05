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Артем Кузелев

Том Форд представил новую концепцию Недели моды в Нью-Йорке

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  • 05 Февраля 202112:05
Сюжеты: Tom Ford, Неделя моды в Нью-Йорке

Президент Совета модных дизайнеров Америки рассказал о том, что в ближайшее время Неделя моды в Нью-Йорке сменит формат.

По словам Тома Форда, в первую очередь изменения коснутся названия мероприятия, которое теперь будет именоваться Календарь американских коллекций. Согласно новой концепции, американские дизайнеры смогут представлять коллекции из любой точки планеты и вне конкретного расписания. Руководитель CFDA также отметил, что трансформация обусловлена увеличением числа марок, которые хотели бы участвовать в Неделе моды в Нью-Йорке, но находясь в Европе или Азии. Теперь для них будет работать платформа для трансляций Runway360.

«Хотя CFDA будет продолжать поощрять американских дизайнеров к проведению показов в Нью-Йорке во время Недели моды, мы признаем необходимость расширить границы. В последние несколько лет многие участники выбрали местом проведения своих шоу Европу, Азию и другие ключевые рынки, и во многих случаях вне календарного плана. События прошлого года лишь подчеркнули необходимость изменений в индустрии», – пояснил Том Форд.

 
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