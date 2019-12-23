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Артем Кузелев

Том Форд проведет показ в Лос-Анджелесе

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  • 23 Декабря 201915:36
Сюжеты: Tom Ford

Показ осенне-зимней коллекции 2020 года марки Tom Ford состоится накануне церемонии «Оскар».

Американский дизайнер, известный в том числе и как успешный и талантливый режиссер, решил отказаться от официального расписания и нью-йоркских локаций. Марка Tom Ford представит осенне-зимнюю коллекцию 7 февраля 2020 года, т. е. за два дня до 92-й церемонии вручения премии «Оскар». Неожиданную новость Форд прокомментировал так: «Решение показать коллекцию в феврале в Лос-Анджелесе кажется мне очень естественным. Это мой дом, и он сильно влияет на то, как я живу и работаю на стыке мира моды и кино. В этом году уикенд «Оскара» выпадает на даты показов Недели моды в Нью-Йорке. В последний раз когда была похожая ситуация, я проводил шоу в Лос-Анджелесе, и оно оказалось успешным».

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