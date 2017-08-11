Том Форд снова пересматривает бизнес-стратегию

В интервью New York Magazine американский дизайнер рассказал, что его компанию ждут очередные изменения.

После того, как попробовал работать в системе «смотри – покупай», Том Форд объявил, что решил вернуть свой бренд к прежней схеме работы. В недавнем интервью New York Magazine дизайнер рассказал, что новая система, которую он опробовал одним из первых, негативно сказалась на его бизнесе. Как оказалось, коллекция, представленная не заблаговременно, а в текущий сезон, получила совсем небольшую прессу, а также не имела шанса быть достойно прорекламированной.

Кроме того, Форд объявил, что его марка возвращается в расписание Недели моды в Нью-Йорке. Показ новой коллекции Tom Ford пройдет этой осенью в формате традиционного дефиле на привычных нью-йоркских площадках. Также дизайнер отметил, что будет снимать отдельные рекламные кампании для Америки и Ближнего Востока.