Том Форд возглавит Совет американских модных дизайнеров

Во вторник 19 марта организация объявит имя преемника Дианы фон Фюрстенберг.

На протяжении последних 13 лет Диана фон Фюрстенберг являлась бессменным лидером Совета американских фэшн-дизайнеров. Однако на будущей неделе организация объявит имя модельера, который сменит ее на этом посту. Пока что нет никаких официальных заявлений ни от одной из сторон, но авторитетный портал WWD уже сообщил, что скорее всего преемником фон Фюрстенберг станет Том Форд. Окончательное решение будет объявлено 19 марта.