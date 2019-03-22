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Артем Кузелев

Том Форд возглавит Совет американских модных дизайнеров

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  • 22 Марта 201913:35
Сюжеты: Tom Ford

Во вторник 19 марта организация объявит имя преемника Дианы фон Фюрстенберг.

На протяжении последних 13 лет Диана фон Фюрстенберг являлась бессменным лидером Совета американских фэшн-дизайнеров. Однако на будущей неделе организация объявит имя модельера, который сменит ее на этом посту. Пока что нет никаких официальных заявлений ни от одной из сторон, но авторитетный портал WWD уже сообщил, что скорее всего преемником фон Фюрстенберг станет Том Форд. Окончательное решение будет объявлено 19 марта.

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