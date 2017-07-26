Том Форд возвращает секс в рекламу

Американский дизайнер вспомнил о своих старых рекламных кампаниях и нашел там источник вдохновения.

1 / 7 Tom Ford. Осень-зима, 2017/18













Одной из самых стильных и эффектных рекламных съемок предстоящего сезона стала кампания марки Tom Ford. Дизайнер решил встряхнуть сознание публики откровенной фотосессией, полной сексуальной энергии. Очевидно, Том вдохновлялся историями, которые создавал в соавторстве с Терри Ричардсоном для Gucci и собственного бренда много лет назад. В итоге получился впечатляющий проект, который способен сделать эти осень и зиму очень жаркими.