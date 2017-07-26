Вход
ADV
Интересно
Tom Ford (107)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Том Форд возвращает секс в рекламу

  • 295
  • 0
  • 26 Июля 201710:15
Сюжеты: Tom Ford, Рекламные кампании

Американский дизайнер вспомнил о своих старых рекламных кампаниях и нашел там источник вдохновения.

1 / 7
  • Tom Ford. Осень-зима, 2017/18

Одной из самых стильных и эффектных рекламных съемок предстоящего сезона стала кампания марки Tom Ford. Дизайнер решил встряхнуть сознание публики откровенной фотосессией, полной сексуальной энергии. Очевидно, Том вдохновлялся историями, которые создавал в соавторстве с Терри Ричардсоном для Gucci и собственного бренда много лет назад. В итоге получился впечатляющий проект, который способен сделать эти осень и зиму очень жаркими.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru