Том Форд запускает линию мужского нижнего белья

Американский дизайнер решил продемонстрировать собственное видение мужского белья.

На днях Том Форд поделился планами на запуск коллекции мужского нижнего белья. Дизайнер объявил, что производством моделей займется итальянская компания Albisetti International, которая работает с такими роскошными брендами, как Dolce & Gabbana, Dior, Gucci, Ralph Lauren, Lanvin и Chloe. Кроме того, Форд подчеркнул, что линия нижнего белья Tom Ford – это логичное продолжение основной мужской коллекции. О том, когда нижнее белье марки появится в продаже, не сообщается. Известно лишь, что коллекция будет выхолить ограниченным тиражом.