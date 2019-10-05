TOM TAILOR представляет бодипозитивную капсулу «MY TRUE ME»

Более половины женщин в мире носят как минимум 48-й размер одежды и при этом выглядят естественно привлекательно - немецкий бренд TOM TAILOR решил заявить об этом громко и жизнерадостно с помощью капсульной бодипозитивной коллекции «MY TRUE ME», которая уже в продаже на таких площадках как: Lamoda, Wildberries и Стокманн (Москва, Питер).

Одежда из капсульной линии создана для молодых и зрелых активных женщин от 44 до 54 размера, которые одинаково ценят комфорт и красоту.

Идея MY TRUE ME - быть вдохновляющей, непринуждённой и модной!

Мягкие приятные ткани, уютные струящиеся силуэты, элегантные оттенки и правильные оптические принты новой коллекции TOM TAILOR придают пышным женственным формам достойное обрамление и создают цельный современный образ.

А в новых базовых осенне-зимних коллекциях TOM TAILOR и TOM TAILOR Denim нас ждёт сочная и богатая палитра трендовых цветов для солнечного настроения до самой весны, технологичные материалы на все случаи жизни в большом городе и смелые дизайнерские решения, проверенные немецкой практичностью.

Автор: Диана Мицкевич