TOM TAILOR представил капсульную коллекцию к 14 февраля.

Немецкий бренд TOM TAILOR выпустил капсульную коллекцию ко Дню Всех Влюбленных: лаконично скроенные яркие футболки, джемперы и толстовки с типографскими принтами LOVE и Only you придают романтичное настроение даже повседневным городским образам.

Если вам больше по душе сердечные аксессуары, выбирайте шарфик или поясную сумку из праздничной коллекции одежды - такие стильные детали совершенно точно будут заметны и могут стать отличным подарком валентинкой!

Автор: Диана Мицкевич