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Диана Мицкевич

TOM TAILOR представил капсульную коллекцию к 14 февраля.

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  • 03 Февраля 202012:07
Сюжеты: Tom Tailor, День Святого Валентина

Немецкий бренд TOM TAILOR выпустил капсульную коллекцию ко Дню  Всех Влюбленных: лаконично скроенные яркие футболки, джемперы и толстовки с типографскими принтами  LOVE  и Only you придают романтичное настроение даже повседневным городским образам. 

 

Если вам больше по душе сердечные аксессуары, выбирайте шарфик или поясную сумку из праздничной коллекции одежды - такие стильные детали совершенно точно будут заметны и могут стать отличным подарком валентинкой!

Автор: Диана Мицкевич

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