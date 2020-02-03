TOM TAILOR представил капсульную коллекцию к 14 февраля.

Немецкий бренд TOM TAILOR выпустил капсульную коллекцию ко Дню Всех Влюбленных: лаконично скроенные яркие футболки, джемперы и толстовки с типографскими принтами LOVE и Only you придают романтичное настроение даже повседневным городским образам.
Если вам больше по душе сердечные аксессуары, выбирайте шарфик или поясную сумку из праздничной коллекции одежды - такие стильные детали совершенно точно будут заметны и могут стать отличным подарком валентинкой!
Автор: Диана Мицкевич
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