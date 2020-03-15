TOM TAILOR представил яркую летнюю коллекцию

Солнечные тропические оттенки, богемный принт тай-дай, отголоски стиля сафари и явные черты спорт-шика сделали новую летнюю коллекцию немецкого бренда TOM TAILOR универсальной для всех случаев городской и курортной жизни.

Безусловно, контрастные полоска и горошек также играют немаловажную роль в рисунках коллекции, но гораздо больше внимания привлекают яркие художественные сочетания цветов - креативная команда бренда раскрасила вещи в духе полотен модернистов: льющиеся рекой радужные оттенки, объемные колоритные цветы и неожиданно нежный колорблокинг задают новый динамичный ритм летней жизни.

Кстати, новый летний total look от бренда TOM TAILOR включает в себя и такой родной для нас аксессуар, как авоська, с которой можно отправиться не только на рынок за фруктами, но и на пляж или на прогулку по парку!

Автор: Диана Мицкевич.