TOM TAILOR представляет линию одежды для онлайн-совещаний

Немецкая компания TOM TAILOR запустила новую офисную линию одежды под названием Mine to Five (MT5).

Уровень занятости женщин растет из года в год и они все чаще и чаще ставят под сомнение устаревшие нормы в отношении деловой одежды, включая «черные костюмы и брюки».

Линия Mine to five – способ отойти от строгого офисного дресс-кода и примерить на себя одежду, которая идеально подойдет как для работы, так и для времяпровождения после нее.

Новая линия одежды Mine to five выполнена в стиле смарт кэжуал и идеально подойдет для офиса. Повседневные и в то же время модные предметы одежды легко сочетаются между собой и становятся универсальными. Ключевые продукты – это пиджаки, брюки, платья и юбки.

Цвета, акценты и выбранные сочетания коллекции придают образу яркость и привлекают внимание. Высокое качество материалов, хорошая посадка и современный дизайн гарантируют клиентам TOM TAILOR хорошее соотношение цены и качества.

Кстати, сейчас бренд предлагает скидку 30% по промокоду 123GO, которая действует в интернет-магазине - tom-tailor.ru

А также, в связи с пандемией, команда TOM TAILOR осуществляет бесконтактную доставку и увеличила срок возврата до 60 дней.

По данным пресс-службы бренда.