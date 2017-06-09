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Артем Кузелев

Томми Хилфигер и Джиджи Хадид отправляются в Лондон

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  • 09 Июня 201709:14
Сюжеты: Tommy Hilfiger, Джиджи Хадид (Gigi Hadid)

Во время Недели моды в британской столице дизайнерский дуэт представит новую коллекцию.

На днях стало известно, что шоу американской коллаборации состоится в Лондоне в рамках Недели моды сезона весна-лето 2018. Однако новая коллекция будет соответствовать концепции «смотри-покупай», поэтому предлагается она для осеннего сезона. Дефиле пройдет 19 сентября и закроет лондонскую Неделю. О том, чего стоит ожидать от коллекции, дуэт говорит лишь, что она будет выдержана в рок-н-ролльной эстетике и отдаст дань уважения эпохе 1970-х.

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