Томми Хилфигер и Джиджи Хадид отправляются в Лондон

Во время Недели моды в британской столице дизайнерский дуэт представит новую коллекцию.

На днях стало известно, что шоу американской коллаборации состоится в Лондоне в рамках Недели моды сезона весна-лето 2018. Однако новая коллекция будет соответствовать концепции «смотри-покупай», поэтому предлагается она для осеннего сезона. Дефиле пройдет 19 сентября и закроет лондонскую Неделю. О том, чего стоит ожидать от коллекции, дуэт говорит лишь, что она будет выдержана в рок-н-ролльной эстетике и отдаст дань уважения эпохе 1970-х.