Американский дизайнер стал обладателем приза фестиваля независимого кино на Искье.

Томми Хилфигер получил награду Ischia People Award 2019 итальянского фестиваля независимого кино, искусства и гуманитарных проектов. Дизайнеру вручили серебряную статуэтку в виде морского конька, принимая которую Томми отметил: «Каждое лето я обязательно отправляюсь в Италию, чтобы провести время на красивом побережье, простирающемся от Портофино до Таормины, и, конечно же, приезжаю сюда, в бухту Неаполя, на Капри и Искью. Я люблю Искью. Зеленый остров прекрасен».