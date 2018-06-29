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Артем Кузелев

Томми Хилфигер проведет шоу Tommy Now в Шанхае

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  • 29 Июня 201817:33
Сюжеты: Tommy Hilfiger

В компании со своим соавтором, пилотом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном дизайнер представит в сентябре в Китае новую коллекцию.

Мультимедийное шоу Томми Хилфигера Tommy Now поддерживает формате «Смотри – покупай». На этот раз оно будет показано в сентябре в Шанхае. Вместе со звездным пилотом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном дизайнер представит здесь объединенную коллекцию сезона осень-зима 2018/19. Событие станет первым показом марки в азиатском регионе. Также гости смогут увидеть вещи из капсулы Tommy Icons, посвященной культовыми представителями мира моды, искусства и индустрии развлечений.

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