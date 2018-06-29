Томми Хилфигер проведет шоу Tommy Now в Шанхае

В компании со своим соавтором, пилотом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном дизайнер представит в сентябре в Китае новую коллекцию.

Мультимедийное шоу Томми Хилфигера Tommy Now поддерживает формате «Смотри – покупай». На этот раз оно будет показано в сентябре в Шанхае. Вместе со звездным пилотом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном дизайнер представит здесь объединенную коллекцию сезона осень-зима 2018/19. Событие станет первым показом марки в азиатском регионе. Также гости смогут увидеть вещи из капсулы Tommy Icons, посвященной культовыми представителями мира моды, искусства и индустрии развлечений.