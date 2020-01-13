Томми Хилфигер возвращается в Лондон

Американская марка Tommy Hilfiger представит коллекцию сезона весна-лето 2020 16 февраля в галерее Тейт Модерн в рамках лондонской Недели моды.

За последние несколько лет Томми Хидфигер не раз менял локации своих показов. Шоу дизайнера проходили в Париже, Шанхае, Милане, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Недавний пресс-релиз принес радостное известие: марка Tommy Hilfiger возвращается в Лондон. Здесь в рамках Недели моды дизайнер представит коллекцию сезона весна-лето 2020, а также линейку, разработанную совместно с шестикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. В один день с Хифигером на лондонский подиум выйдут модели Victoria Beckham, Roland Mouret, Margaret Howell, Emilia Wickstead, Simone Rocha и MM6 Maison Margiela, но по расписанию – сезона осень-зима 2020/21.