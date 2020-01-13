Вход
ADV



Интересно
Tommy Hilfiger (93)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Томми Хилфигер возвращается в Лондон

  • 49
  • 0
  • 13 Января 202011:09
Сюжеты: Tommy Hilfiger, Неделя моды в Лондоне

Американская марка Tommy Hilfiger представит коллекцию сезона весна-лето 2020 16 февраля в галерее Тейт Модерн в рамках лондонской Недели моды.

За последние несколько лет Томми Хидфигер не раз менял локации своих показов. Шоу дизайнера проходили в Париже, Шанхае, Милане, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Недавний пресс-релиз принес радостное известие: марка Tommy Hilfiger возвращается в Лондон. Здесь в рамках Недели моды дизайнер представит коллекцию сезона весна-лето 2020, а также линейку, разработанную совместно с шестикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. В один день с Хифигером на лондонский подиум выйдут модели Victoria Beckham, Roland Mouret, Margaret Howell, Emilia Wickstead, Simone Rocha и MM6 Maison Margiela, но по расписанию – сезона осень-зима 2020/21.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru