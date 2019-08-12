Томми Хилфигера наградят как благотворителя

Организация Save the Children отметит заслуги американского дизайнера за вклад в доброе дело.

12 сентября Томми Хилфигер получит премию за вклад в благотворительную деятельность в сфере защиты окружающей среды, здоровья и образования. Представители международной организации Save the Children вручат награду дизайнеру на юбилейном балу проекта. В релизе отмечается, что в 1995 году Хилфигер основал фонд, который оказывает финансовую поддержку образовательных и культурных программ для молодежи.