Тони Гаррн на обложке Vogue Portugal. Сентябрь, 2017

Португальская версия журнала Vogue в следующем месяце выйдет с восхитительной Тони Гаррн на обложке.

1 / 10 Vogue Portugal. Сентябрь, 2017



















После небольшого перерыва германская топ-моджель возвращается в очень красивой и стильной фотосессии Vogue. Снимки девушки украсили сентябрьский номер португальской версии. Во время фотосессии, которая проходила как на фоне морских пейзажей, так и в помещении, Тони примерила роскошные образы из актуальных коллекций ведущих марок. За создание каверстори отвечал американский фэшн-фотограф Эн Ли.