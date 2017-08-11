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Артем Кузелев

Тони Гаррн на обложке Vogue Portugal. Сентябрь, 2017

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  • 11 Августа 201713:22
Сюжеты: Vogue

Португальская версия журнала Vogue в следующем месяце выйдет с восхитительной Тони Гаррн на обложке.

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  • Vogue Portugal. Сентябрь, 2017

После небольшого перерыва германская топ-моджель возвращается в очень красивой и стильной фотосессии Vogue. Снимки девушки украсили сентябрьский номер португальской версии. Во время фотосессии, которая проходила как на фоне морских пейзажей, так и в помещении, Тони примерила роскошные образы из актуальных коллекций ведущих марок. За создание каверстори отвечал американский фэшн-фотограф Эн Ли.

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