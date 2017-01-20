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Диана Мицкевич

Тони Гаррн - смелая героиня новой коллекции Elisabetta Franchi

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  • 20 Января 201720:55

Теперь уже ставший историей дерзкий шик 80-х годов прошлого века стал главным настроением новой коллекции итальянского семейного бренда Elisabetta Franchi. Не удивительно, что героиней сезона весна-лето 2017 была выбрана топ-модель Тони Гаррн, олицетворяющая собой образ смелой уверенной в себе женщины, настоящей Power Woman популярного американского телесериала "Династия". 

Фотограф Джампаоло Сгура изобразил знаменитую красотку в роли сильной женщины в антураже фешенебельной виллы, похожей на дворец. И Тони, без сомнений, королева. 

Элегантные струящиеся силуэты, мягкие молочно-бежевые и свежие аквамариновые оттенки контрастируют в коллекции с дерзкими анималистичными принтами, соблазнительно облегающим кроем и богатыми россыпями страз-бисера-пайеток. 

В новых весенне-летних образах от Elisabetta Franchi чрезвычайно много золота: изысканные ткани, стилизованные под винтаж аксессуары и массивная бижутерия создают незабываемый образ девушки на миллион.  А манящие разрезы и декольте - добавляют страсти.

Автор: Диана Мицкевич 

 

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