Тони Гаррн в фотосессии Bal Harbour Magazine. Весна, 2017

Немецкая топ-модель приняла участие в съемке для весеннего номера журнала люксового торгового центра «Бал Харбор».

1 / 10 Bal Harbour Magazine. Весна, 2017



















Торговый центр «Бал Харбор» находится в курортном районе Майами и вмещает сотни бутиков элитных марок. Четыре раза в год магазин выпускает объемный глянцевый каталог, для фотосессий которого позируют ведущие модели. Одной из звезд весеннего номера стала немецкая топ-модель Тони Гаррн. Снимал девушку фотограф Кристиан Шуллер.