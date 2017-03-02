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Артем Кузелев

Тони Гаррн в фотосессии Bal Harbour Magazine. Весна, 2017

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  • 02 Марта 201712:44

Немецкая топ-модель приняла участие в съемке для весеннего номера журнала люксового торгового центра «Бал Харбор».

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  • Bal Harbour Magazine. Весна, 2017

Торговый центр «Бал Харбор» находится в курортном районе Майами и вмещает сотни бутиков элитных марок. Четыре раза в год магазин выпускает объемный глянцевый каталог, для фотосессий которого позируют ведущие модели. Одной из звезд весеннего номера стала немецкая топ-модель Тони Гаррн. Снимал девушку фотограф Кристиан Шуллер.

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