Тонкости офисного стиля от BAON

Сезон отпусков подходит к концу, а это значит, что совсем скоро придется возвращаться в офисные будни. Выглядеть стильно, и при этом не нарушать строгий дресс-код, Вы сможете в моделях из новой коллекции ОСЕНЬ-ЗИМА от BAON.

Предлагаем Вашему вниманию несколько вариантов.

«Вечная классика».

Офисные костюмы: брючные или юбочные никогда не выйдут из моды. Обратите внимание, на цветовые решения – хит этого сезона винный цвет, марсала. Костюмы в нем смотрятся наиболее выигрышно и подходят как блондинкам, так и брюнеткам.

Блузок много не бывает.

Блузки есть в гардеробе каждой женщины. Среди моделей BAON представлены блузы различных фасонов: приталенные и свободные, с вышивкой и однотонные, с рюшами и воланами – идеальный вариант для офиса.

Женственность во всем.

Платья различных фасонов и цветов, дополненные аксессуарами – как никогда подходят для работы в офисе. Основными цветами офисного дресс-кода признаны черный, серый, темно-синий, но иногда можно позволить себе нежного расслабиться. Нежный розовый сделает образ мягче и романтичнее. В таком платье можно продолжить вечер в кругу друзей или принять приглашение на свидание, а слышать комплименты от коллег и ловить завистливые взгляды – разве можно себе в этом отказать.

Цены в магазинах BAON демократичные и модели доступны как для работников офиса, так и для обычных студентов. Ознакомиться с полным ассортиментом можно на сайте бренда: www.baon.ru