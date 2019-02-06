Тонкости создания иллюстраций на iPad



Более известный, как @SONKES, спикер уже больше 10 лет учит людей рисовать в Photoshop. Сегодня Иван – автор множества ярких удивительных иллюстраций, которые вызывают интерес и цепляют взгляд аудитории.

Во время лекции иллюстратор расскажет, с чего начать работу на iPad и разберёт типовые ошибки, которые при этом встречаются. Он поможет разделить весь процесс на несколько основных этапов и расскажет о каждом из них. Также на примерах Иван покажет, как разные подходы применяются в разных иллюстрациях. На «сладкое» участники вместе с опытным художником потренируются в придумывании своих собственных иллюстраций на iPad.

Программа лекции:

1. Откуда все начинают

2. Сильный фундамент

3. Разбор примеров

4. Демонстрация процесса рисования на iPad

«Полученные знания позволят не только отточить собственный процесс создания иллюстраций, но и откроют путь к более ярким и интересным и, самое главное, осмысленным решениям в выборе этого подхода», – с уверенностью отмечает Иван.

Возраст: 12+.

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store. По всем дополнительным вопросам обращайтесь по адресу academy@re-store.ru (в письме участникам необходимо указать свое имя, а также источник, из которого узнали о лекции).