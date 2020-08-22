ТОП-5 ошибок в позировании от Яны Левенцевой

Представители прекрасного пола любят тешить свое самолюбие красивыми фотографиями, но стоит учитывать, что итоговый результат не всегда зависит от макияжа, прически и одежды. Основная часть работы профессиональных моделей заключается в правильном позировании, которое придаст фотографиям особый блеск и грацию. Подробнее об основных ошибках в позировании, которые могут испортить даже самый красивый образ, расскажет топ travel-блогер России, арт-фотограф, бизнесвумен, визажист и автор многочисленных инфопродуктов Яна Левенцева.

“Кто хоть раз смотрел на себя в зеркало и восхищался отражением? А после того, как звук затвора камеры прозвучал и настало время смотреть результат - возникало разочарование: откуда-то взялся второй подбородок, бедра и руки стали массивнее, чем в обычной жизни, а тело стало не гармоничным и не пропорциональным. В данном случае не основную роль играет локация, образ и фотограф, ведь даже обычное селфи может стать идеальным. Если при позировании, начинается смущение и неловкость куда деть руки или ноги, то скорее всего снимок получится неудачным” - рассказывает Яна.

Ошибка № 1: осанка

При позировании на фотографии, сутулая осанка визуально укорачивает шею, а несколько килограммов сразу прибавляется в талии. Кроме того, каждая девушка должна следить, чтобы ее осанка была ровной, чтобы казаться более женственной и утонченной.



Совет: для того, чтобы избежать нарушение пропорций из-за сгорбленной спины, стоит свести вместе лопатки, слегка прогнуться в талии, и выпрямить спину, слегка развернув корпус в полупрофиль.

Ошибка № 2: корпус

Плечи могут стать более узкими, а талия более широкой, чем они есть на самом деле, если отвернуть верхнюю часть корпуса от объектива камеры. А при прямой позе, тело становится более массивным и не гармоничным. Также не стоит забывать про руки: не стоит их прижимать близко к телу или скрещивать на груди.

Совет: лучшим решением при позировании станет поворот корпуса на три четверти, грудь становится больше и чувственнее, а талия тоньше.

Ошибка № 3: подбородок и шея

При позировании, нельзя забывать о шее, так как она делает тело более утонченным. Не стоит вперед наклонять вперед голову, так как взгляд становится грубым и тяжелым, а если слишком задрать подбородок, то лицо станет острым, к тому же в кадр попадут ноздри, что не очень украсит снимок.

Совет: стоит слегка выдвинуть корпус и голову вперед, шея при этом станет тоньше, а весь образ более гармоничным и подтянутым.

Ошибка № 4: руки

Чаще всего, кто редко примеряет на себя роль модели, при позировании не знает что делать с руками: на снимках они могут получится более массивными, чем есть на самом деле. Основная ошибка заключается в том, что их прижимают либо к телу, либо к груди, скрещивая их.

Совет: руки можно опустить в кармане, но не пряча при этом большие пальцы. Либо согнуть руку в локте под углом в 90 градусов, вторую опустить вдоль талии. Также отличным вариантом станет, если взять что-то в руку, например стакан кофе или телефон.





Ошибка № 5: дыхание

Многие девушки из-за волнения перед объективом камеры, становятся в ступоре, замирают и задерживают дыхание, что портит кадр. При задержке дыхания, взгляд теряет свою естественность и становится стеклянным, и образ выглядит как безжизненная скульптура.

Совет: для того, чтобы придать кадру естественности, не стоит смотреть прямо в камеру, а губы рекомендуется чуть-чуть приоткрыть, попробовав слегка дышать ртом, что позволит добавить чуткости и сексуальности в снимок.

При позировании не стоит пытаться копировать кадры профессиональных моделей, так как можно потерять свою индивидуальность, но прислушиваться к основным советом все же стоит, чтобы улучшить кадр и стать гармоничной его частью.