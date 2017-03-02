Топ-5 подарков на 8 марта от сети магазинов и универмагов "ХЦ"

По статистике самый традиционный подарок, который женщины получают на 8 марта — это букет цветов. Далее в списке следуют сладости, на третьем месте — аксессуары, одежда и украшения. Стилисты сети магазинов и универмагов «ХЦ» подготовили к празднику 8 марта подборку Топ-5 стильных и модных подарков для представительниц прекрасной половины человечества.

Солнцезащитные очки Etro – роговая оправа, роскошная форма, подарочная коробочка. Прекрасный выбор!

Шейный платок Fabretti — шелковый платок с необычным сочетанием принтов станет отличным весеннем дополнением в любом гардеробе.

Сумка Coccinelle – подарок, которой точно запомнится. Классические линии, необычный принт, удобная форма среднего размера — must have!

Кеды Escada – лаконичная серебристая модель определенно будет главным стильным приобретением этой весны.





Рюкзаки не выходят из моды несколько сезонов подряд. Стилисты советуют этой весной отдавать предпочтение ярким цветным моделям, например, как эти рюкзаки от демократичной марки Picard.

Официальный сайт сети магазинов и универмагов «ХЦ» — hcmoda.ru.