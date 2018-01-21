Топ-6 удачных подарков для руководителя

Теплые взаимоотношения в коллективе являются залогом легкой, продуктивной и успешной работы. Для этого следует доброжелательно относится к своим коллегам, интересоваться чужим мнением и поддерживать друг друга во всех начинаниях. Особенным пунктом стоит общение с высшим руководством.

Теплые взаимоотношения в коллективе являются залогом легкой, продуктивной и успешной работы. Для этого следует доброжелательно относится к своим коллегам, интересоваться чужим мнением и поддерживать друг друга во всех начинаниях. Особенным пунктом стоит общение с высшим руководством. Грамотные начальники никогда не наказывают своих подчиненных без причины, общаются на одном уровне и помогают каждому члену команды чувствовать себя уверенно и комфортно. Таких руководителей хочется радовать не только своими достижениями в рабочем плане, но и хорошими презентами на значимые праздники. Подарок вышестоящим лицам - это целое искусство. Здесь нужно грамотно соблюсти нормы дозволенного, не выходить за рамки приличия и в то же время подстраиваться под вкусы и интересы виновника торжества. Можно остановить свой выбор на классических аксессуарах (представленных на этой странице), либо отдать предпочтение интересным, тематических вариантам, связанных с профессиональной деятельностью. О лучших сюрпризах поговорим в этой статье.

Беспроигрышные варианты на все случаи жизни

важные мелочи. Ежедневник из натуральной кожи, дорогая ручка с именной гравировкой, стильная зажигалка с автоподжигом - именно из таких деталей формируется образ по-настоящему успешного и состоятельного человека. Присмотритесь к тому, чего не хватает в комплекте у вашего шефа. Помните, что подобные вещи не должны быть дешевыми и распространенными: изучите ассортимент известных брендов, позаимствуйте идеи в Fashion-индустрии;

элитный алкоголь. Во все времена коллекционные напитки с многолетней выдержки считались достойным презентом, даже если виновник торжества не употребляет спиртное. Настоящему мужчине подойдут односолодовый виски, выдержанный бренди пятизвездочного уровня, а также интересные, заморские продукты вроде оригинальной мексиканской текилы или вкусного ликера, настоянного на травах;

практичные аксессуары. Брендовые кожаные сумки для мужчин через плечо, аккуратные портмоне с вместительными отделениями, статусные визитницы и обложки для автодокументов никогда не будут лишними в коллекции настоящего джентльмена. Отдавайте предпочтение изделиям, изготовленным из натуральных материалов с использованием надежной, европейской фурнитуры. Они великолепным образом совмещают в себе привлекательный внешний вид, интересные дизайнерские задумки и долгий срок эксплуатации. Не стоит экспериментировать с фасоном и расцветками - остановите свой выбор на классических вариантах черного или коричневого оттенка без дополнительных украшений;

швейцарские хронометры являются показателем безупречного вкуса и благосостояния своего владельца. Они давно перестали выполнять исключительно задуманную функцию (демонстрировать точное время), и все чаще используются в качестве драгоценного аксессуара. Следует отметить, что подобный презент стоит достаточно дорого (в среднем - не менее 200 американских долларов), поэтому следует обсудить с коллегами и объективно оценить общие финансовые возможности. Внимательно изучите выбранную модель на предмет функциональности и долговечности, а также убедитесь в наличии соответствующих документов и сертификатов качества;

внимательно изучите увлечения своего руководителя и уточните, чем он любит заниматься на досуге. Трудно представить лучший подарок, чем тот, который неразрывно связан с любимым хобби. Страстные рыболовы придут в восторг от новых снастей, электронных сигнализаторов поклевки, прорезиненных костюмов. Любители экстремального времяпрепровождения по достоинству оценят сертификат на прыжок с парашютом или посещение заезда в пригородном картинге. Опытные художники не откажутся от комплекта профессиональных кистей и масляных красок, а увлеченным читателям придется по душе эксклюзивное собрание произведений популярных авторов;

даже самая любимая работа приносить усталость и опустошенность. Помогите дорогому шефу восстановить силы и улучшить свое самочувствие благодаря кратковременному отдыху на берегу моря, у подножья скалистых гор или в сосновом лесу. Многочисленные туристические базы и частные пансионаты предлагают людям путевки выходного дня, в которые включены проживание, комплексное питание и дополнительные процедуры. Старайтесь приобрести семейные варианты, чтобы руководитель мог при желании отправиться в райское местечко вместе с второй половинкой.

Выбирая презент для вышестоящего руководства, стоит отказаться от таких вещей, как предметы личной гигиены, парфюмерные принадлежности и текстильные товары. Они являются достаточно интимными, и могут поставить как вас, так и начальника в неловкое положение. Духи - сугубо индивидуальная вещь, поэтому угадать с выбором будет достаточно проблематично. Не стоит также отправляться за идеями в магазин приколов - реализуемые там изделия сгодятся для шуточного поздравления близкого приятеля, а вот работодателем они могут быть расценены как признак фамильярности, что не в лучшую сторону скажется на вашей репутации.