Топ-модель из России Анна Белис покоряет Нью-Йорк

Красивая история Анны Белис – это вдохновляющий рассказ о том, как воплощаются самые смелые мечты. Анна с детства мечтала быть моделью. Будучи из очень строгой семьи, вопреки всем усмешкам от ровесников, отказов в модельных агентствах и отговорок родителей, видящих Аню известной фигуристкой, а не "куклой на подиуме" как они ей говорили, несмотря ни на что юная девушка не отказалась от мечты. Параллельно учебе и получения КМС по фигурному катанию, Аня совершенствовала навыки фотопозирования, и однажды ее аккаунт в Instagram заметила агент и предложила контракт. Тогда все и завертелось. Появление на обложках авторитетных журналов, включая Vogue Italy, рекламные кампании известных брендов, участие в показах известных российских дизайнеров, призовые места на конкурсах красоты и премия Модель Года по верскии журнала Women’s Time – все это уже выделяло Аню на фоне многочисленных моделей.

И вот сегодня – новая вершина! Анна покоряет Нью-Йорк своей необычной внешностью, энергетикой и пронзительным взглядом.

Все изменила New York Couture Fashion Week, после которой настоящий фурор в СМИ и соцсетях произвело откровенное вечернее платье в показе Jovani от дизайнера Grayling Purnell, продемонстрированное Анной на подиуме. В одночасье Анна стала знаменитой, и, несмотря на неоднозначное мнение, комментаторов («Мода на освободить сосок», "куда в таком платье пойти"? и др), Белис воспользовалась шумихой и подписала новые важные контракты. Предложения посыпались одно за другим. И вот уже она снимается у фотографа Рианны и Кетти Перри, участвует в съемках для рекламных кампаний Forever 21, Tommy Hilfiger, дизайнера Annie Couture, и мы понимаем, что это только начало.

С нетерпением ждем новых свершений. Что дальше ожидать от зеленоглазой блондинки?

Фото: Daniel Sanchez