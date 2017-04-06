«Топ-модель по-американски» снижает возрастной ценз

Создательница и ведущая реалити-шоу Тайра Бэнкс заявила, что намерена отказаться от жестких возрастных рамок при отборе участников.

На днях Тайра Бэнкс сообщила, что намерена удалить верхний возрастной предел для участников реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Свое решение ведущая и модель объяснила тем, что порой многим желающим принять участие в конкурсе приходится ждать несколько лет. Кроме того, Тайра подчеркнула: «Я всегда выступаю за разнообразную красоту и готова бороться со стереотипами. В течение 23 сезонов шоу мы работали с девушками и парнями до 27 лет. Однако теперь я снимаю ограничение по возрасту. Хотите стать следующей топ-моделью по-американски? Что ж, мне все равно, сколько вам лет!» увидеть, что из этого получится, можно будет уже этим летом в очередном сезоне проекта.