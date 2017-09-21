14 сентября состоялось торжественное открытие новой студии детского модельного агентства TOP SECRET kids

14 сентября состоялось торжественное открытие новой студии детского модельного агентства TOPSECRET kids.



В этом году агентству исполняется 10 лет, и в честь этой даты прошла презентация не только студии для занятий, но и нового модного пространства, в котором будут проходить показы коллекций одежды от ведущих детских производителей.



Мероприятие собрало под одной крышей российских дизайнеров, детские бренды одежды, редакторов модных глянцевых изданий и представителей СМИ. В гостях у TOP SECRET kids побывали дизайнеры Екатерина Забегина, Галина и Николай Бирюковы, представители модных журналов: «Мама и Малыш», «Лиза. Мой ребенок», Moda Topical, ProFashion, телеканал World fashion Channel и др.



Открыл праздничную программу показ-перформанс от дизайнеров Галины и Николая Бирюковых. По импровизированному подиуму дефилировали дети-модели TOP SECRET kids. Николай в реальном времени на глазах зрителей создавал картины, вдохновением которых стали мотивы будущей коллекции. Теплой и уютной атмосферу сделали выступление Ксении Рубан и ее бэнда. Украсила праздник традиционная церемония разрезания красной ленты и, конечно же, праздничный торт.



Модное детское пространство расположилось в престижном бизнес-квартале Трехгорной мануфактуры. По словам директора агентства Дарьи Черныш, открытие новой студии имеет большое значение для модельного агентства, так как еще больше детей смогут получить качественное и эстетически – правильное образование. Полученные навыки пригодятся не только тем, кто выбрал для себя карьеру модели, но и тем, кто хочет быть увереннее, раскрыть свои актерские способности и стать успешными в будущем.



Все гости получили заряд положительных эмоцийи подарки, предоставленные партнерами агентства: брендом «Davines – профессиональная косметика для волос премиум-класса из Италии» и компанией «GreenlabLittle– полезная детская косметика на молоке».



Руководство агентства надеется, что модное пространство TOP SECRET kids станет новым местом для ярких детских fashion-событий.

Официальный сайт агентства: www.topsecretkids.ru