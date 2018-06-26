TOP SECRET kids на подиуме Дома моды Славы Зайцева

25 июня 2018 года на знаковой площадке российской индустрии моды состоялся показ детских коллекций известных дизайнеров и брэндов в новом формате – Fashion Summer от TOP SECRET kids.

Закрытие модного сезона от ведущего модельного агентства Москвы состоялось на исторической сцене Дома Моды, где с 1982 творит гениальный кутюрье, почётный гражданин Парижа и основатель Театра моды.

«Пройти по легендарному подиуму – мечта и большая честь для каждой модели из России и стран ближнего зарубежья», считает режиссер-постановщик, директор детского модельного агентства TOP SECRET kids Дарья Черныш. Fashion Summer от TOP SECRET kids – это мероприятие, направленное на привлечение внимания к миру моды и эстетике fashion-искусства, а также знакомство с новейшими трендами и веяниями в сегменте детской одежды и аксессуаров.

В модном показе важны все составляющие: декорации (Sunday Décor), коллекции, макияж, прически моделей (DOMINIQCo-workingclub) и уровень их подготовки. Профессиональные модели и дебютанты, прошедшие интенсивный курс обучения в модельной школе TOP SECRET kids, продемонстрировали летние коллекции Jan Steen, Ольги Лященко (бренд Piccino Bellino), Людмилы Хазовой (бренд Bolero), Анжелики Насоновой (бренд Evelin Kids), Anj Kids, Baby’s Joy, Pompon.

Анастасия Зайцева, продолжатель династии Зайцевых, Вера и Маруся Погосян, дочери Миссис Россия Надежды Лысенко также приняли участие в модном показе.

В рамках мероприятия состоялось ещё одно важное событие: экспертная комиссия, в которую вошли такие профессионалы модной индустрии как Егор Зайцев, дизайнер и креативный продюсер агентства Z’sModels, Екатерина Пантелеева, директор агентства Z’S Models, Екатерина Ромашкина, старший преподаватель и менеджер, выбрала среди выпускниц детской модельной школы TOP SECRET kids тех, кто с сентября продолжит обучение у них в статусе взрослых моделей.

Дарья Черныш пожелала своим воспитанницам успехов и выразила уверенность, что полученные знания, навыки и опыт участия в Международных неделях моды, помогут им добиться высоких результатов в Школе моделей Z’S Models.

Организаторы Fashion Summer от TOP SECRET kids планируют сделать проведение мероприятия ежегодным. Проект реализуется при информационной поддержке ведущих профильных СМИ: международный телеканал WORLD FASHION CHANNEL, журнал MODA TOPICAL, интернет-портал Intermoda.ru

Фото - Дима Бабушкин