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Dasha

Top Secret представил летние новинки одежды в Польше

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  • 02 Мая 201722:49

На днях в Варшаве состоялась презентация летней коллекции Top Secret. На этом событии присутствовали блогеры, стилисты, журналисты и самые яркие представители мира моды, среди которых была замечена актриса и журналист Anna Wendzikowska.

Легкая и приятная атмосфера послужила идеальным фоном для свежих летних новинок коллекции, подготовленной дизайнерами Top Secret.  Свободные и комфортные силуэты были представлены в сочетании с элегантными стилизациями, выдержанными в эстетике City. Помимо основной коллекции была представлена линейка аксессуаров, сумок и обуви, бижутерии и солнцезащитных очков.

Основными хитами коллекции стали платья с цветочным принтом, сет в стиле boho, топы с открытой линией плеч, выполненные в оттенках летнего неба. В этом сезоне дизайнеры уделили внимание комфорту – в коллекции  вы найдете модели из натуральных тканей – хлопка и лиоцелла.

Основу мужской коллекции составляют легкие и комфортные силуэты.

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