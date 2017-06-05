Top Secret представил лукбук коллекции лето 2017

Польский бренд женской и мужской одежды Top Secret представил лукбук летней коллекции, съёмки которого проходили в Хорватии, в живописном Дубровнике. В объектив фотографа Łukasza Pukowca попали самые актуальные модели коллекции, вдохновленные атмосферой морских прогулок, летних фестивалей и городских будней.

Новая коллекция Top Secret Summer 2017 объединила в себе самые горячие тренды наступающего сезона, комфорт и удобство. Ключевыми акцентами стали кружево, оборки, аппликация, вышивка и, конечно, яркие принты. Последние отличаются традиционно большим разнообразием. Один из самых острых - тропический принт - представлен в коллекции в виде зелёных и голубых листьев монстеры на белом фоне. Цветовая гамма, помимо сочных желтого, синего и красного, включает в себя оттенок Greenery, ставший цветом 2017 года по версии Института Pantone.

При создании женской коллекции дизайнеры вдохновлялись атмосферой каникул и беззаботных летних будней на морском побережье. В коллекцию вошли сеты, выдержанные в эстетике boho, не теряющей своей актуальности уже который сезон. Натуральные ткани, свободный крой, этнические принты в оттенках желтого, белого и черного составляют основу сета Cayenne.

Лето – время вечеринок и торжеств на открытом воздухе, специально для таких случаев дизайнеры Top Secret разработали сет Wedding garden, в который входят платья нежных пудровых оттенков.

Мужская коллекция Top Secret основана на простом элегантном крое и натуральных материалах. В палитре доминируют естественные природные цвета – зеленый, синий, бежевый и серый. Дизайнеры создали несколько сетов, подходящих как для городских будней, так и для активного отдыха. Для повседневных стилизаций были разработаны модели, выполненные из льна, хлопка и денима, а для путешествий к морю и в экзотические страны был создан сет Thailand spices, пропитанный атмосферой красок, праздника и приключений.

Встречайте лето вместе с Top Secret!