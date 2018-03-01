Top Secret представил новую коллекцию на весну 2018

Популярный польский бренд женской и мужской одежды Top Secret выпустил новую весеннюю коллекцию, традиционно состоящую из множества предложений, которые позволят создавать модные образы в разных стилях.

Линия City женской коллекции представлена сетами:

Nautical Base - первый весенний сет, который включает в себя базовые модели с морским характером. Блузы, джемперы и футболки имеют вставки из люрекса и кружева. Классика и женственность предстают в привычном облике – цветочный принт в пастельных оттенках в сочетании с глубоким синим формирует нежный и спокойный характер сета. Коллекция выполнена в свежих легких оттенках, особенно контрастирующих с приглушенной зимней палитрой. Ключевые модели сета - брюки-сигареты с завышенной линией талии и платье с оборками.

Plant Tones - сет, состоящий из двух частей. Первая, отличающаяся лёгким и романтичными настроением, выполнена в сочетаниях синего с розовым и красным. Вторая – более урбанистическая, содержит в себе оттенки лимонно-желтого, хаки и черного. Акцентами в обеих частях служат аппликации в виде насекомых и цветочные мотивы.

Рубашка, расшитая искусственным жемчугом, блуза с контрастными завязками в зоне декольте и ассиметричная юбка в серую клетку, вдохновленная британской классикой – ключевые модели линии City.

Линия Casual женской коллекции представлена сетами:

Sweet Rocker - сочетание женственности и рок-стилистики. Модные формы, выразительные цвета: маджента, черный, синий и белый. Основой является деним – в сете представлены многочисленные вариации моделей джинсов и юбок: с вышивкой, металлизированными вставками и другим декором. Ведущим принтом являются музыкальные символы – ноты и цитаты. Ключевые модели сета - рубашка с поясом на талии, футболка oversize, платье с оборками.

Love Me – сет с говорящим названием посвящен Дню Св. Валентина. Одежда этой линии выполнена в оттенках тёмно-синего, красного, белого, розового и имеет узнаваемые, характерные для праздника принты – губы, сердце.

American Denim – важный сет линии Casual. Вдохновлён американской эстетикой, романтизмом и молодостью. Основные символы – американский флаг и звезды. Деним представлен в нескольких группах одежды: платья, рубашки и джинсы. Ключевые модели – свитер с крупными звездами, платье-рубашка с оборками, красный свитшот, футболки с принтами.

Мужская коллекция представлена сетами:

Basic Edition – сет, представляющий базовые формы, характерные для каждого мужского гардероба.

Вязаные свитера, футболки и брюки с пятью карманами вместе с клетчатыми рубашками помогут создать современные повседневные образы.

Spring Camp – сет, выполненный в духе милитари-стиля с деталями в виде больших карманов, лент и значков. Камуфляж в обновленном виде является ключевым элементом. На принтах преобладают фотографии геологических структур и карт. Цветовая палитра отличается преобладанием тёмных оттенков синего и зеленого. В сете представлен наиболее широкий ассортимент джинсовой и трикотажной одежды.

Classic Stripes является мягкой версией урбанистического стиля. Простые, элегантные силуэты подаются в неформальном ключе. Широкий ассортимент рубашек включает в себя как однотонные модели, так и с принтом. В сете встречаются весенние пальто, куртки, брюки чинос, одежда из классической джинсовой ткани и однотонные оксфорды. Сет решен в природных цветах синего, серого, белого и жёлтого.

Salt Water - это предложение, которое является развитием повседневного стиля, расслабленных образов. Характер сета строится на палитре размытых оттенков синего, розового и зеленого с вкраплениями индиго. Ключевые модели сета –мягкие брюки, джинсы, парки, толстовки, тонкие фланелевые рубашки и хлопковые футболки в морском стиле, представленные в широком ассортименте.

Новая весенняя коллекция Top Secret – это актуальные тренды, доступные цены, качественные материалы и разнообразие стилей, где через одежду каждый современный городской житель найдет именно тот образ, который поможет ему выразить себя.