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Top Secret презентовал коллекцию SS’17 на родине в Польше

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  • 24 Декабря 201610:13

В конце ноября в Варшаве прошла презентация весенней коллекции Top Secret, а также в это  вечер бренд отметил свое 20-летие. Отдельного внимания заслуживали эскизы коллекции, созданные  известным иллюстратором  Elena Ciupriny.

Коллекция традиционно включает в себя две основные линейки – City и Casual, вдохновленные последними тенденциями. Среди  основных цветов  коллекции мы встречаем сочетание синего и желтого с красными элементами. Основным акцентом женской коллекции является цветочный принт, напоминающий вышивку.

Одним из горячих трендов, который нашел отражение в женской коллекции, стал военный стиль, представленный в повседневном контексте - прямой крой, накладные карманы и большое количество молний. Также в коллекции присутствуют модели в стиле boho, выполненные из денима.

Линейка Drywash выполнена в спортивном стиле и идеально подойдет для любителей активного образа жизни. Модели из этой коллекции отражают последние тенденции и отличаются своей функциональностью.

Мужская коллекция, выдержанная в стиле Casual, включает в себя брюки, свитшоты, рубашки и футболки с принтами. Вдохновленные атмосферой путешествий дизайнеры создали сет, включающий  трикотаж, рубашки из денима и базовые футболки. Ключевой моделью сета стала удлиненная легкая парка. Помимо этого в коллекции присутствуют сеты, выполненные в более формальном стиле smart casual, идеально подходящем для делового гардероба. 

Ярким моментом мероприятия стало выступление иллюстратора Elena Ciupriny, посвященное 20-летию бренда. Присутствующие на вечере гости, среди которых были замечены стилисты и блогеры Katarzyna Zielińska, Karolina Szostak и  Ela Romanowska не только познакомились с новой коллекцией, но и получили портреты, созданные иллюстратором.

Уникальная атмосфера, яркая коллекция и необычная организация мероприятия помогли почувствовать всем гостям вечера весеннее  настроение предстоящего сезона.

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