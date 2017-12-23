Top Secret впервые представил коллекцию plus size

Культовый европейский бренд Top Secret в преддверии новогодних праздников сделал подарок всем обладательницам пышных форм, выпустив вечернюю линию с расширенной размерной сеткой.

В коллекцию, рассчитанную на девушек и женщин от 40 до 52 размера, вошли прямые и приталенные платья, пышные и облегающие юбки, блузки с бантами и деталями из кружева. Основная цветовая палитра представлена глубокими оттенками зеленого, синего, бордового и фиолетового.

Дизайнеры и конструкторы Top Secret уделили особое внимание крою одежды, учитывая особенности фигуры plus size, поэтому модели из вечерней коллекции одинаково хорошо будут смотреться на девушках, имеющих как маленький, так и большой размер.

«Мы рады объявить об этом запуске. И выходом новой линейки plus size поддерживаем существующую тенденцию ухода от стандартизации, - говорят в Top Secret – Мода – для всех, и для нас важно, чтобы нашими клиентами были девушки разных форм и размеров».

Коллекция в полном объёме представлена во всех оффлайновых магазинах бренда, а также на сайтах www.lamoda.ru, www.wildberries.ru, www.ozon.ru, www.kupivip.ru.