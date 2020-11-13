Топ-стилист, колорист Игорь Хонин: «Амбассадором нужно становиться по любви»

Быть представителем бренда – почетное и ответственное занятие. Но получить подобное звание может далеко не каждый, здесь мало быть просто профессионалом в своем деле. Обо всех особенностях работы амбассадором рассказывает Игорь Хонин – колорист с опытом более 18 лет, единственный амбассадор бренда Wella Professionals и бразильской фирмы Brae в России и Восточной Европе, основатель и владелец салона красоты.

Что делает амбассадор

Главная миссия амбассадора – это продвижение бренда. Она может включать проведение мастер-классов на его продукции, рассказов о новых и уже имеющихся товарах, освещении компании в соцсетях, увеличении продажи.

Амбассадор тестирует новинки, дает о них отзывы, создает и снимает коллекции для этого бренда, задает какие-то направления.

Как стать амбассадором бренда

Для начала, нужно определиться с тем, какая марка вам больше всего по душе, на какой именно вы предполагаете свое развитие. А чтобы понять это, нужно попробовать достаточно большое количество брендов.

«Изначально я работал на Wella, L’Oréal, пробовал Schwarzkopf, Redken, Matrix – то есть, протестировал минимум 5 косметических брендов, чтобы определить своего фаворита. И уже достаточно долгое время остаюсь с Wella», – вспоминает колорист Игорь Хонин.

Затем обязательно посмотреть, какую позицию эта марка занимает на рынке: стать амбассадором нового бренда будет гораздо проще, а вот если марка уже давно представлена на рынке, то это очень тяжело.

На самом деле, сразу амбассадором стать нереально. Нужно, чтобы вас заметили и пригласили к сотрудничеству. Этап сотрудничества может быть достаточно долгим, от года до трех – и даже более. И лишь потом компания, узнав вас, может сделать следующий шаг и предложить новый статус.

Преимущества и недостатки для амбассадора

«Главное – любой продукт, любую марку вы должны выбирать по любви, – уверен Игорь Хонин, основатель и владелец салона красоты. – Тогда вы получаете только плюсы от сотрудничества, поскольку работаете на том бренде, который вам сильно нравится, политику и философию которого разделяете. И бренд, в свою очередь, поддерживает вас во всем – и морально, и материально. И, к тому же, глобально помогает развиваться вместе с ним».

Но некоторые компании покупают своих амбассадоров – то есть, платят очень хорошие гонорары, чтобы те их продвигали. Но между ними – людьми, которых купили, и самой компанией, – нет обоюдной любви. И поэтому плодотворного сотрудничества никогда не получится. Потому что когда человек что-то делает неискренне – это сразу заметно, невооруженным глазом. И, конечно, при сотрудничестве с брендом не по любви, огромным недостатком будет то, что вы будете вынуждены работать только на его продукции, и ни на какой другой, – и обманывать, что она вам нравится.

Обязательства амбассадора

Среди обязательств – в первую очередь, признание того, что амбассадор работает именно с этой компанией уже очень долгое время и пользуется только ее продукцией. А также несение философии бренда – как на мастер-классах, так и вообще в жизни. И, конечно, безусловное участие амбассадора во всех проектах выбранной марки.

Немаловажным обязательством является продвижение продукции бренда и увеличение объемов продаж.

На протяжении какого периода человек может быть амбассадором бренда?

Пробыть на этом пьедестале можно очень короткое время – бренду всегда нужна новая кровь, новая подпитка. И это правильно. Человек не может представлять одну и ту же марку на протяжении очень долгого времени – иначе она застоится, не будет двигаться.

Тяжело быть постоянно в тренде, потому что есть молодое поколение – у них все новое, другое, быстрое: мышление, восприятие. И они, конечно, забираются на эту вершину гораздо быстрее.

«Мне кажется, что быть амбассадором можно на протяжении примерно 5 лет. Максимум 7. Потому что и самому бренду нужно меняться, и вы за это время немного пресытитесь друг другом. Поэтому отпущенное время нужно использовать по максимуму», – считает топ-стилист Игорь Хонин.

Источник: https://vc.ru/u/577603-vera-novikova/173805-top-stilist-igor-honin-ambassadorom-nuzhno-stanovitsya-po-lyubvi