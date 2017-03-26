Торг, закупки, аукцион

С момента вступления в действие закона «О закупках», у большинства предпринимателей возникли определенные трудности не только при заполнении формы 2, но и при составлении технического задания. Компания «ФКС Тендер» предлагает свои услуги по составлению технического задания для аукциона. Высококвалифицированные сотрудники компании возьмут на себя заполнение формы 2, тем самым, существенно увеличат шансы предпринимателя на победу в аукционе.

Форма 2 для аукциона является основной и от правильности ее заполнения во многом зависит, сможет ли предприниматель стать полноценным участником торгов. Эта форма – требование, в котором заказчик отражает сведения о продуктах или материалах, которые предлагаются к доставке. Заполнение Формы 2 предполагает от потенциальных участников аукциона максимального внимания и концентрации. Любая допущенная при заполнении ошибка может привести к отклонению заявки. Прежде чем начать заполнять Форму 2 необходимо детально изучить всю аукционную документацию.

Основные ошибки, которые допускают потенциальные участники аукциона:

Несоответствие продукции установленным требованиям ГОСТа.

Неправильное заполнение заявочного листа. По статистике именно по этой причине отклоняются более 90% заявок.

Отсутствие в Форме 2 наименования производителя.

Кто может заполнить Форму 2 для участия в аукционе правильно?

Наш совет – не стесняйтесь привлекать к заполнению Формы 2 профессионалов. Экономить в этом случае не стоит. Ведь, как говорится, скупой платит дважды. Лучше единожды уплатить, чем проиграть аукцион и потерять существенную прибыль.

Компания «ФКС Тендер» в самые короткие сроки готова оценить аукцион, составить заявку, заполнить Форму 2, подготовить техническое задание.

Оплата услуг производится после получения допуска на аукцион.

Качество услуг компании «ФКС Тендер» выше их стоимости.