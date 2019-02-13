ENDEA объявила о начале предзаказной сессии новой коллекции FALL/WINTER 2019-20

Ограниченные ингридиенты – безграничные возможности! Именно этим девизом руководствовалась группа дизайнеров компании ENDEA при создании капсульных коллекций Solo by Endea сезона осень/зима 2019/20, закладывая в каждую проектируемую капсулу максимальную сочетаемость. И, конечно, обеспечивая правильный баланс трендов и функциональности.

Легкую воздушную вискозу и мягкий струящийся трикотаж сочетаются с суперактуальными пуховиками и моделями из искусственного меха, создавая многослойные комплекты на каждый день. А идеально сидящие брюки рекомендуют попробовать сочетать с платьями прямого или полуприлегающего силуэта. Домашняя вечеринка за бокалом глинтвейна намекает на капсулу, насыщенную мягкими уютными моделями из шерстяных или смесовых тканей в сочетании с вязаным трикотажем. А комбинезоны, брюки и юбки из твида или клетки зовут вас окунуться в деловую атмосферу лондонского сити!

Для прекрасных мгновений волшебного декабря с его рождественскими огнями дизайнеры создали специальную капсулу, полную цвета и гламура, соединив комфорт и самые яркие тренды мировых подиумов.

Оттенки долгого зимнего времени, среди которых трендовый Rocky Road (каменистая дорога), Dark Cheddar (темный чеддар), Eden (цвет леса) и Everning Blue (цвет вечернего неба) мы разбавили яркими всплесками лазоревого, мятного и горчичного тонов. Ведь мы хотим чтобы вы насладились каждым осенним или зимним днём будущего сезона!

Особое место в работе дизайнерской группы ENDEA отдано использованию эксклюзивных принтов, специально разработанных для капсул Solo by Endea и соответствующих самым актуальным направлениям сезона согласно трендзоне выставки PremiereVision в Париже, что выгодно отличает изделия SOLO by Endea от моделей других компаний.

Дизайнерская группа ENDEA уверена, что коллекция Solo by Endea сезона осень/зима 2019/20 вдохновит вас подойти к сезону с новыми взглядами и планами!

фотограф Игорь Стражин

Компания ENDEA выражает благодарность руководству Мультимедиа Арт Музея, Москва (Осторженка,16) за предоставленную локацию для фотосъемки.

Предзаказная сессия новой коллекции FALL/WINTER 2019-2020 будет проходить с 25 февраля по 06 марта 2019 года в Show-Room по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, строение 2, офис 8 (будни c 9:00 до 19:00)

www.endea.ru