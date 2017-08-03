Торговая марка ТВОЕ открыла первый магазин в Армении

Компания ТВОЕ расширяет свои горизонты. В конце июля 2017 г. состоялось торжественное открытие первого магазина бренда в Ереване. Просторный флагманский магазин формата суперстор общей площадью 570 кв. м. находится в одном из крупнейших торговых центров Еревана – «Россия Молл».

Компания делает акцент на соотношении цены и качества продукции, что несомненно будет интересным для рынка Армении. Высококачественные ассортимент с большим содержанием натурального материала и привлекательный дизайн обеспечивают бренду постоянный интерес со стороны покупателей. Преимуществом компании является нацеленность на широкую аудиторию. В одном магазине можно найти подходящие вещи для разных возрастных категорий. Это делает семейный шопинг удобным и экономичным.

О компании ТВОЕ

Компания ТВОЕ - российский бренд одежды. Ключевой продукт компании – это трикотажная одежда из высококачественного хлопка. Приоритет ТВОЕ – качество по доступной цене.

ТВОЕ сотрудничает не только с российскими и зарубежными дизайнерами, но и также выпускает постоянно обновляемые капсульные коллекции совместно с DISNEY, Marvel, Cartoon Network, Universal, Warner Bro.

Продукция «ТВОЕ» доступна в более 320 магазинах и более чем в 100 городах России, Белоруссии, Казахстана, Армении и в интернет-магазине www.TVOE.RU.

За вдохновением обращайтесь к Instagram компании (https://instagram.com/tvoe_official/). Больше информации – на сайте ТВОЕ tvoe.ru и в социальных сетях – vk.com/tvoe, https://www.facebook.com/odezda.tvoe и др.