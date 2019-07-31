Традиционного шоу Victoria’s Secret в этом году не будет

Супермодель Шанина Шейк, которая является одим из ангелов Victoria’s Secret, подтвердила давно курсирующие слухи.

О том, что марка люксового белья переживает не лучшие финансовые времена, было известно давно. Однако ранее сообщалось, что руководство Victoria’s Secret не собирается отказываться от ежегодного шоу и лишь изменит формат мероприятия. На днях же в сети появилась новая и не очень оптимистичная информация. В интервью изданию The Daily Telegraph супермодель Шанина Шейк поделилась: «К сожалению, показ отменили. Это то, к чему я не привыкла, потому что каждый год примерно в это время я тренируюсь для шоу. Уверена, Victoria’s Secret еще придумают, как вернуться. Сейчас компания работает над брендингом и новыми решениями для шоу, потому что оно лучшее в мире».