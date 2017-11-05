Традиция и мода: национальный костюм народов Страны Советов

Вполне логично, что именно накануне Дня народного единства и столетия революции в Российском этнографическом музее (РЭМ) в Санкт-Петербурге открылась выставка, которая знакомит с одним из самых значимых и ярких проявлений культурной идентичности советских народов – национальным костюмом.



На выставке представлено около 70 костюмов и 400 экспонатов из фондов музея - вещи, которые в результате интерпретации этнографических образцов превратились в легко распознаваемый символ той или иной национальности.



В экспозиции представлены разнообразные сценические костюмы, изделия домов моделей, объединений художественных промыслов, фабрик, артелей и народных мастеров, многие из которых впервые предлагаются вниманию широкой публики.





По словам одного из кураторов выставки, руководителя Отдела этнографии русского народа РЭМ Дмитрия Баранова, посетители увидят вещи, большинство из которые прежде не принято было показывать. Но именно они свидетельствует о том, как в СССР традиционная культура стала ресурсом формирования единой советской культуры.





Вот те трусы, которые в анонсовой фотографии, наверное, как раз из того, что ранее не принято было показывать. Дамские, заметим. Музейные работники не могли не вспомнить знаменитую историю с Ивом Монтаном, которого советское женское бельё повергло, мягко говоря, в удивление, - но данная модель, они уверены, французу понравилась бы.



Один из самых представительных разделов выставки посвящён продукции домов моделей, открытие которых в крупных городах СССР пришлось на 1950-е гг. Художники домов моделей в своем творчестве активно использовали этнографические мотивы, сыгравшие большую роль в конструировании «фольклорного стиля» в одежде. Кроме того, на выставке можно увидеть сценические костюмы, специально изготовленные для участников фольклорных ансамблей, представлявших песенные традиции народов СССР.





- В шестидесятые годы стали обряды даже поддерживать. Создавали обрядовые комитеты, выхолащивали из них религиозную, магическую составляющую и оставляли развлекательное, театральное начало. Религиозное переводили в практическое, в эстетическое, культурное… Это было время конвертаций, трансформаций, перекодировок, чтобы культура не вошла в конфликт с идеологией. Но даже такой подход позволил традиции сохраниться и даже вдохнул в неё новую жизнь, - рассказывает Дмитрий Баранов.



Особое место на выставке занимает раздел, представляющий изделия республиканских фабрик и комбинатов, в штат которых входили профессиональные художники-конструкторы. Они разрабатывали новые формы и орнаментальные решения костюмов с учётом климатических условий, особенностей культурных предпочтений местного населения и веяний моды. Также на выставке можно ознакомиться с продукцией небольших артелей, ателье, народных мастеров, которые шили костюмы с национальными мотивами в соответствии с пожеланиями заказчика.





Короче говоря, шутят в музее, получился союз нерушимый костюмов красивых.



Михаил ГУРЕВИЧ