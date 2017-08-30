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Косметика и парфюмерия (449)
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Стася Соловей

Travalo снова в продаже!

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  • 30 Августа 201721:00
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

Снова в продаже! С новым дизайном - травало Милан, корпус обтянут экокожей! Травало классик - огромный выбор цвета - белый, черный, золотистый, красный, титан, розовый и другие любимые и новые цвета!

Маленький, красивый и удобный флакончик-атомайзер! Теперь можно приобрести набор - три сменные и перезаправляемые капсулы и один корпус! Очень экономно и недорого!

Можно проносить в самолет, объем 5 мл, 65 пшико, гарантия от производителя.

Доставка по Москве и России. 

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