Travalo снова в продаже!

Снова в продаже! С новым дизайном - травало Милан, корпус обтянут экокожей! Травало классик - огромный выбор цвета - белый, черный, золотистый, красный, титан, розовый и другие любимые и новые цвета!

Маленький, красивый и удобный флакончик-атомайзер! Теперь можно приобрести набор - три сменные и перезаправляемые капсулы и один корпус! Очень экономно и недорого!

Можно проносить в самолет, объем 5 мл, 65 пшико, гарантия от производителя.

Доставка по Москве и России.