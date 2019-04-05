Travel-блогинг на iPhone: профессиональное устройство в кармане

Кто, смотря на фотографии популярных блогеров, не думал: «Вот бы мне так...»? Как проводить большую часть года в путешествиях и создавать красивый контент расскажет фотограф, travel-блогер и преподаватель Сергей Митяев (@s.mityaev) на лекции московской Академии re:Store 5 апреля в 19:00.



За 10 лет занятий профессиональной фотографией Сергей успел проехать (а где-то даже и пожить) множество стран Европы и Азии: Франция, Чехия, Италия, Бельгия, Испания, Польша, Грузия, Камбоджа, Малайзия, Тайланд – и список можно продолжать! При всем при этом, Сергей – фанат России: побывал в Сибири, на Кавказе, Урале. 80% своего времени он путешествует, в основном фотографируя на iPhone, о чем свидетельствует его красочная Instagram-лента.



«Я искренне рад, что теперь в моем кармане расположена полноценная фото-видеостудия, отличная камера, тренер личностного роста, источник заработка – iPhone заменил собой практически всё», – говорит Сергей.



На лекции в Академии re:Store Сергей Митяев поделится самыми интересными аспектами своего разностороннего опыта, предоставив инструменты, необходимые как начинающим, так и опытным мобильным фотографам и travel-блогерам.



Программа лекции:

1. Улучшаем навыки блогерства при помощи iPhone

2. Будь блогером и путешествуй чаще!

3. Принципы получения «вкусной» картинки.

4. Не «отфоткал» – не поел. Фотографируем еду.

5. Красивая insta-лента.

6. Как снять харизматичный пейзаж/портрет.

7. Основные программы для обработки фото. Lightroom mobile.

8. Как iPhone заменил мне целый офис.

12+



Дата и время проведения: 5 апреля, 19:00.

Место: Тверская, 27, лекционная аудитория магазина re:Store.



Для посещения лекции необходимо зарегистрироваться на сайте re:Store. Если будут вопросы, пишите на academy@re-store.ru (укажите в письме имя и источник, из которого узнали о лекции).



