Travel и Lifestyle фотографии на iPhone

Максим Авдеев – фотограф и фотожурналист, который постоянно путешествует, выполняя заказы на съемку от берегов моря Лаптевых до Кубы, от войны на Донбасе до рекламных фотографий. Публиковался в Financial Times, Das Magazin, Washington Post, the Atlantic, the New Republic и других изданиях. Максим выбирает iPhone, так как он всегда под рукой, никто не воспринимает его серьезно, а качество получаемой картинки достаточно, чтобы печатать ее в журнале. По его словам, iPhone фантастически удобен и дает отличное изображение. Однажды он снял рекламные картинки на iPhone, убедив клиента, что так будет лучше выглядеть. И не обманул.

На своей лекции Максим расскажет о том, как готовиться к съемке и где черпать вдохновение. Она будет полезна как для профессионалов, так и для тех, кто снимает на iPhone каждый день, но кадры почему-то получаются не такими выразительными, как хотелось бы. Можно, конечно, читать множество литературы о способах улучшения кадра, но лучше немного отвлечься от Интернет-пространства, послушать настоящего практика и профессионального фотографа и задать ему все интересующие вопросы.

​​​​​​Программа лекции

1) Подход к съемке.

2) Техника съемки на iPhone.

3) Поиск сюжетов.

Дата и время проведения лекции: 03 марта 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: Бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.

По всем дополнительным вопросам обращайтесь по адресу academy@re-store.ru (в письме участникам необходимо указать свое имя, а также источник, из которого узнали о лекции) или по телефону 8 (917) 513-19-31.