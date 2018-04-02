Travel-съемка на iPhone (эволюция от iPhone 4S до iPhone X)

За годы развития техники Apple камера iPhone прошла путь эволюции от первого iPhone до iPhone X. Качество съемки iPhone позволило практически полностью вытеснить профессиональную фото- и видеотехнику из жизни современного человека. Уже не нужно покупать громоздкую камеру, чтобы запечатлеть семейный праздник, встречу с друзьями или первые шаги ребенка. Достаточно теперь просто взять свой iPhone и нажать на «красный круг», а после наслаждаться качественно снятым видео и снова возвращаться в любимый момент жизни.

Наш частый гость, российский режиссер, оператор, пионер iPhone-видеографии Александр Ларин на своем мастер-классе расскажет, как iPhone X стал главной камерой при съемке фильма о путешествии по Непалу, отодвинув на второй план профессиональное оборудование. Спикер опишет преимущества iPhone, раскроет свои лайфхаки для съемки качественного видео и объяснит, как работать с уже отснятым видео.

Александр Ларин – российский режиссер, оператор, пионер iPhone-видеографии. Основными сферами работы режиссера являются музыкальные клипы и travel-видео. В копилке работ Александра клипы Ёлки, DJ Groove, Бурито, Сосо Павлиашвили и других российских исполнителей. Также Александр ведет собственный географический медиапроект «iamhere», где размещается много интересного видео о странах, городах и потаенных местах, о которых мало кто знает.

Программа лекции:

1. Как снять фильм о путешествии на один лишь iPhone.

2. Пять лайфхаков: как записать чистый звук в разговорных сценах на iPhone.

3. Стабилизация камеры (встроенная, механическая и электронная стабилизация).

4. Таймлапс. Как сделать его интереснее.

5. Работа с видео, снятым на iPhone. Цветокоррекция, новые форматы и монтаж.

6. Синхронизация звука на iPhone.

Дата и время проведения лекции: 6 апреля 2018 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: ул. Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2 этаж).

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке: https://www.re-store.ru/academy/!!!