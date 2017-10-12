Тренд-семинары по тенденциям моды Осень-зима 2018-19

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич в октябре проводит в Москве тренд-семинары и консультации для дизайнеров и специалистов фэшн-компаний по коммерческим тенденциям моды на сезон «Осень-зима 2018/19».

В программе:

1). Особенности цветовых решений в новом сезоне.

2). 6 главных цветовых групп.

3). Основные и акцентные цвета сезона.

4). 3 цвета-бестселлера.

5). 15 направлений в области модных тканей, трикотажа, меха и кожи.

6). 4 ключевых метода декорирования.

7). 8 особенностей подачи модных рисунков.

8). 10 главных тем рисунков в будущем сезоне.

9). 10 силуэтов сезона, их конструктивные и стилистические особенности.

10). Основные ассортиментные группы и ожидаемые модные новинки в одежде и аксессуарах.

По подводу предварительной записи в группы и на индивидуальные консультации, пожалуйста, обращайтесь к Ирине Грачёвой по эл. почте: ydobno@mail.ru