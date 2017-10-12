Тренд-семинары по тенденциям моды Осень-зима 2018-19

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич в октябре проводит в Москве тренд-семинары и консультации для дизайнеров и специалистов фэшн-компаний по коммерческим тенденциям моды на сезон «Осень-зима 2018/19».
В программе:
1). Особенности цветовых решений в новом сезоне.
2). 6 главных цветовых групп.
3). Основные и акцентные цвета сезона.
4). 3 цвета-бестселлера.
5). 15 направлений в области модных тканей, трикотажа, меха и кожи.
6). 4 ключевых метода декорирования.
7). 8 особенностей подачи модных рисунков.
8). 10 главных тем рисунков в будущем сезоне.
9). 10 силуэтов сезона, их конструктивные и стилистические особенности.
10). Основные ассортиментные группы и ожидаемые модные новинки в одежде и аксессуарах.
По подводу предварительной записи в группы и на индивидуальные консультации, пожалуйста, обращайтесь к Ирине Грачёвой по эл. почте: ydobno@mail.ru
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