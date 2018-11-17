Тренд сезона: яркий мех

Наступающая зима обещает быть колоритной - дизайнеры не согласны на серые будни и раскрасили шикарные меха всеми цветами радуги, чтобы мы, модницы, выглядели не только пушистыми, но ещё и яркими!

Законодатель мировой меховой моды - престижный французский семейный бренд с глубокими русскими корнями Yves Salomon раскрасил пышные лисьи и соболиные меха в чистые оттенки лазури, сапфира и рубина.

Самый игривый тренд нового морозного сезона - пестрые лоскутки в стиле пэчворк, создающие эффект жизнерадостной мозаики.

Сочные тона красного вина и апельсина стали главными акцентами меховых шедевров французских дизайнеров Longchamp

А теплые, согревающие оттенки шафрана, манго, охры и горчицы даже в маленьких порциях придадут зимним нарядам от Yves Salomon и Longchamp жаркое настроение.

Кстати, пусть и искуственный, но зато фантастически креативно раскрашенный и скроенный мех замечен на интернет-просторах бюджетного британского ритейлера Boohoo - огромный выбор фасонов, помноженный на доступность, позволяет заказать сразу несколько пушистых шубок и цвет настроения этой зимы всегда будет яркий!

Автор: Диана Мицкевич