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Диана Мицкевич

Тренд сезона: яркий мех

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  • 17 Ноября 201811:05

Наступающая зима обещает быть колоритной - дизайнеры не согласны на серые будни и раскрасили шикарные меха всеми цветами радуги, чтобы мы, модницы, выглядели не только пушистыми, но ещё и яркими! 

Законодатель мировой меховой моды - престижный французский семейный бренд с глубокими русскими корнями Yves Salomon раскрасил пышные лисьи и соболиные меха в чистые оттенки лазури, сапфира и рубина.

 

Самый игривый тренд нового морозного сезона - пестрые лоскутки в стиле пэчворк, создающие эффект жизнерадостной мозаики.

Сочные тона красного вина и апельсина стали главными акцентами меховых шедевров французских дизайнеров Longchamp 

А теплые, согревающие оттенки шафрана, манго, охры и горчицы даже в маленьких порциях придадут зимним нарядам от Yves Salomon и Longchamp  жаркое настроение.

Кстати, пусть и искуственный, но зато фантастически креативно раскрашенный и скроенный мех замечен на интернет-просторах бюджетного британского ритейлера Boohoo - огромный выбор фасонов, помноженный на доступность, позволяет заказать сразу несколько пушистых шубок и цвет настроения этой зимы всегда будет яркий! 

Автор: Диана Мицкевич 

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