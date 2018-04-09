Трендбук сезона: новая рекламная кампания сети магазинов и универмагов ХЦ

Сеть магазинов и универмагов ХЦ к наступлению весны представила новый трендбук, темой которого стали главные модные тенденции сезона. Самый заметный тренд – дуальность противоположностей: классики и спорта. Полная свобода в сочетаниях — спортивные вещи миксуются с классическими без оглядки на какие-либо правила.

Самые интересные образы от стилиста: спортивные брюки и топ с изящными туфлями на шпильке, женственная юбка-миди со свитшотом с капюшоном, ветровка со спортивными элементами с нежным платьем с цветочным принтом. Также коллекцию актуальных трендов пополнили образы с элементами в стиле гранж, милитари, ретро, колор блокинг и кэжуал.

В съемке принимали участие бренды сети ХЦ: Marc Cain, Pinko, Giorgio Grati, Lui-Jo, Marella, Renee Kler, Primbase, Lancaster, I Blues, Luisa Cerano, Boss Black и другие.